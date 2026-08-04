Москва4 авг Вести.Изготовление настоящего кашмирского ковра занимает от трех до четырех лет. Это очень дорогие изделия, поскольку они отличаются высочайшим качеством, рассказал ИС "Вести" владелец ковровой фабрики Шахнаваз Софи.

По его словам, ковры делают из разных материалов, но самый дорогой – пашмина (материал из пуха кашемировых коз без каких-либо добавок шерсти – прим.ред.).

Это настоящие ковры высочайшего качества, лучшие в Кашмире. Они различаются по качеству, размеру и другим характеристикам. На изготовление одного такого ковра уходит примерно от трех до четырех лет. Мы также делаем ковры из пашмины. И да, они очень дорогие пояснил Софи

Отмечается, что один из ковров ручной работы этой фабрики стал подарком на свадьбу Ананта Амбани – сына самого богатого человека Индии Мукеша Амбани.