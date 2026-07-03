Москва3 июл Вести.Настоящее нэцкэ XVIII века отличается проработкой всех деталей, даже отверстием для шнурка. Об этом рассказала ИС "Вести" владелица магазина нэцкэ в Японии Юкари Есида.

Предметы, появившиеся в период с начала XVII до второй половины XIX века, когда Япония жила в изоляции, почти не контактируя с внешним миром, сегодня наиболее востребованы у коллекционеров. Именно поэтому речь в диалоге пошла про ценность старинной нэцкэ.

Есида отметила, что нанесенное потемнение на ней нельзя смывать, ведь оно придает особый эффект фигурке.

Это нэцкэ XVIII века. Обратите внимание на эти четыре линии. Многие пытаются их устранить, но это намеренно нанесенное потемнение, и его ни в коем случае нельзя смывать. Мастер, который делал эту фигурку, специально окрашивал эти места для создания эффекта светотени. Одежда проработана до последней мелочи. Это и есть настоящее нэцкэ. Внутренние поверхности тоже все детально проработаны, в том числе отверстия, через которые нужно продевать шнурок пояснила Юкари Есида

По ее словам, нэцкэ хороши тем, что их можно бесконечно разглядывать со всех сторон и во всех ракурсах.

Юкари Есида также рассказала, что для традиционного японского костюма в мелких элементах изделия зашифровано понятие "бестелесности и эфемерности".