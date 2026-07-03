Москва3 июл Вести.Традиционные японские предметы, в частности инро и нэцкэ символизируют долголетие. Об этом рассказала ИС "Вести" владелица магазина нэцкэ в Японии Юкари Есида.

По ее словам, инро представляют собой маленькие коробочки для хранения лекарств, но без нэцкэ они были бы бессмысленны, ведь каждое изображение несет глубокий смысл.

Инро – это маленькие коробочки, куда можно положить лекарства. Но просто для ношения снадобий это вещь довольно бессмысленная. На коробочке, как вы видите, изображены цапли, и к этому изображению цапель прилагается нэцкэ в виде черепах. Черепаха в мифологии олицетворяет цикл в 10 000 лет. Цапля – тысячелетие. Вместе это получается символ долголетия. Символично, что именно такой дизайн выбран для предмета, который предназначен для хранения лекарств, средств излечения от болезней, чтобы прожить здоровую и долгую жизнь отметила Юкари Есида

Владелица добавила немного исторической справки: с начала XVII века первый сегун рода Такугавы и ясу ввел в обращение такие приспособления, как инро, в результате среди знатного военного дайме сложилась традиция носить их с собой.