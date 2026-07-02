В Японии рассказали о символизме нэцкэ в образе цикады

В Японии рассказали о символизме образа цикады-нэцкэ В Японии рассказали о символизме нэцкэ в образе цикады

Москва2 июл Вести.Миниатюрные резные фигурки нэцкэ создавались как функциональные брелоки для традиционного японского костюма. Нередко в изделии зашифрован символический смысл.

Об этом ИС "Вести" сообщила владелица специализированного магазина Юкари Есида.

Есида обратилась к образу цикады. По ее словам, в мелких элементах изделия зашифровано понятие "бестелесности и эфемерности".

Скажем, это не просто изображение цикады. Здесь есть скрытый смысл. Символы, которые художник зашифровал в виде цикады, из-за черного цвета детали не так заметны. Но если вглядеться, то, думаю, вы удивитесь, насколько скрупулезно проработана каждая жилка листочка. Это невероятно тонко исполненное произведение, очень высокий уровень резьбы по дереву. В связи с цикадой в японском языке есть словосочетание, которое можно перевести как эфемерность, бестелесность сказала Есида.

Связь между российской и японской культурами не должна прерываться, заявил ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.