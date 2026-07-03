Юкари Есида рассказала о том, каким раньше было искусство в Японии Юкари Есида: в Японии искусство раньше было интимным, не на показ

Москва3 июл Вести.В Японии искусство раньше было интимным, не на показ, в отличие от западной роскоши. Об этом рассказала ИС "Вести" владелица магазина нэцкэ в Японии Юкари Есида.

Как она отметила, на Западе искусство считалось демонстрацией статуса – дорогими бриллиантами и роскошными зданиями. В то время как в Японии во времена военного правления было неприемлемо выделяться и иметь вещи лучше, чем у вышестоящего по статусу человека.

Если говорить о характерных особенностях предметов искусства на Западе, то это, как правило, очень дорогие вещи, подчеркивающие статус их обладателя: бриллианты, роскошные здания, которые стоят больших денег. В Японии же во времена военного правления нельзя было выделяться так, чтобы ставить себя выше сегуна. Было не принято иметь вещи лучше, чем у человека, стоящего выше тебя по статусу. Культура стыда и уважения – это неприемлемо. Нельзя красоваться, выставлять богатство напоказ. В результате произведения искусства по своей сути носили сугубо личный, интимный характер. Предназначались только для себя и человека, с которым ты непосредственно общаешься. Если взглянуть мельком, то, скорее всего, и не поймешь, что перед тобой дорогая вещь пояснила Юкари Есида

Владелица японского магазина добавила, что оценить прелесть и очарование вещи можно было только с близкого расстояния, при личном общении.

Юкари Есида также рассказала, какие традиционные японские предметы символизируют долголетие.