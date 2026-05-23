"Если человек одет, уже неплохо": Цискаридзе о дресс-коде в театрах Цискаридзе предложил ввести дресс-код в театрах с санкциями

Москва23 мая Вести.За нарушение дресс-кода в театрах должны быть предусмотрены санкции, вплоть до просьбы покинуть помещение. С таким предложением выступил народный артист РФ Николай Цискаридзе в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

Артист считает, что человек, приходящий в театр, должен уважать работу людей, служащих в храме искусства, и устав этого храма. Цискаридзе вспомнил случай, как в Каире зрителя не пустили в оперный театр в несоответствующем дресс-коду клетчатом костюме.

Когда люди в погоне за фотографией начинают ложиться на бордюр или перевешиваться слишком, они не уважают просто это пространство. Но надо как-то объяснить людям, что не надо так делать. Просто не надо так делать. И за это должны быть какие-то меры. А если будут написаны правила и разработаны, то можно тогда попросить человека выйти, покинуть помещение. Вот и все заявил Цискаридзе

Оценивая наряды, в которых молодые девушки часто приходят в Большой театр, он шутливо добавил: "Я считаю, что если человек одет – уже неплохо".

Ранее Цискаридзе рассказал, как сыграл в спектакле МХТ имени Чехова "Кабала святош". Он отметил, что в театре царит редкая атмосфера поддержки и уважения.