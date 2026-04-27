Цискаридзе рассказал об изменениях в МХТ им. Чехова под руководством Хабенского

Цискаридзе об МХТ имени Чехова под руководством Хабенского: я потрясен Цискаридзе рассказал об изменениях в МХТ им. Чехова под руководством Хабенского

Москва27 апр Вести.Народный артист России Николай Цискаридзе, который сыграл в спектакле МХТ имени Чехова "Кабала святош", рассказал о своей работе и поддержал руководителя театра Константина Хабенского. Об этом Цискаридзе поговорил с корреспондентом "Комсомольской правды".

Он отметил, что в театре царит редкая атмосфера поддержки и уважения.

То, как я увидел, как существует сегодня МХТ, этот человек (Константин Хабенский – прим. ред.) у меня вызывает только еще большее уважение, любовь. Я потрясен фантастическим коллективом, который создал Хабенский признался Цискаридзе

По словам артиста, работа в МХТ стала для него настоящим открытием.

Вместе с тем он вспомнил случаи, когда театры передавали в управление так называемым "крепким хозяйственникам". В результате поставленные спектакли один за другим проваливались. При таком подходе страдает не только репертуар, но и зритель, отметил Цискаридзе.

Хабенский возглавляет МХТ имени Чехова с 2021 года. В марте он также стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.