Цискаридзе согласен с высказыванием Тимоти Шаламе о неинтересном балете Цискаридзе согласился со словами Тимоти Шаламе о неинтересном и ненужном балете

Москва24 мая Вести.Народный артист России Николай Цискаридзе сообщил, что согласен с нежеланием голливудского актера Тимоти Шаламе работать в опере и балете, которые, по его словам, "никому не нужны и неинтересны". Свое мнение Цискаридзе озвучил в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

Артист добавил, что он "очень согласен" со звездой Голливуда, так как любое произведение искусства, сделанное неталантливо, становится неинтересным.

К сожалению, я давно это уже говорю: нынешняя опера, нынешний балет, которые поставлены на нынешней такой театральной ситуации на поток, они работают как завод. Слово "искусство" ушло на 10-й план. Я не могу смотреть это искусство. Я понимаю, поколение Тимоти Шаламе, действительно очень одаренного, талантливого артиста, но он представитель другого поколения. Он встречается с сегодняшним балетом, который превратился не в искусство, он превратился в абсолютно такую, как сказать, гимнастику, но под какую-то классическую музыку. И иногда написано, что там типа какой-то сюжет. Это неинтересно. Вот я думаю, что он хотел выразить прежде всего эту мысль. Вот здесь я с ним согласен заявил Цискаридзе

При этом народной артист РФ назвал оперу и балет величайшим искусством, если они исполнены качественно. Проблему Цискаридзе видит в нехватке художественных руководителей должного уровня.

У нас по миру серость дорвалась до власти. Сейчас всеми коллективами в мире балетными, допустим, руководят те, кто сами никогда не танцевал. Они не были первачами отметил Цискаридзе

Он добавил, что сейчас пришло время "коммерческого искусство", когда "цифра довлеет над душой". Цискаридзе также выразил сочувствие Шаламе, которому не довелось в своей жизни увидеть прекрасный балет.

Потому что, к сожалению, в его родной стране ходить на балет просто противопоказано. Потому, что там бодипозитив давно торжествует. Там торжествует отсутствие логики. Мы думаем не о национальности персонажа, а о цвете кожи исполнителя сказал артист

Ранее Цискаридзе рассказал о своей работе в спектакле МХТ имени Чехова "Кабала святош" и поддержал руководителя театра Константина Хабенского.