Москва15 июн Вести.Народный артист России Николай Цискаридзе в работе ориентируется прежде всего на собственную оценку результата, а не на мнение окружающих. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

Артист отметил, что склонность к самокритике сопровождает его с ранних лет. Эту особенность однажды подметил костюмер, работавший с Цискаридзе.

В книге обо мне он сказал – даже если очевиден грандиозный успех, а Коля чем-то недоволен, то его никто не сможет переубедить, что все хорошо. Меня поразило, что все гримеры и костюмеры знали про мое самоедство поделился артист

Он также вспомнил своего педагога Петра Пестова, который, по словам Цискаридзе, быстро понял его характер и помог научиться справляться с волнением во время выступлений.

Артист отметил, что благодаря наставнику смог выработать способность сохранять концентрацию и продолжать работу даже в стрессовых ситуациях.