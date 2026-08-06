Москва6 авг Вести.Певец, композитор, народный артист России Олег Газманов раскрыл в интервью ИС "Вести" профессиональные секреты своего творческого процесса написания песен.

Газманов позиционирует себя прежде всего поэтом, который не "вымучивает" тексты, а ищет глубокие образы для создания песен, становящихся частью культурного кода народа.

Нет, не я пишу песни, а песни меня пишут. Я считаю себя на первом месте - поэтом. То есть я сочиняю мемы. Я сочиняю такие ключевые фразы, которые являются частью речи моего народа. Есть, например, какие-то песни, в которых вроде бы и текста особого нет, но они западают в душу и все рассказал Газманов



Он не скрывает, что вокал - это не его сильная сторона. Он честно называет себя автором, а не певцом. Но в этом и кроется секрет его успеха: каждую строчку он не просто поет, а проживает, наполняя музыку искренними эмоциями.

Я не чувствую себя звездой, я скорее мастеровой человек, который это делает. Я вот одну песню писал однажды 15 лет из-за слов. 15 лет я не мог до конца дописать, потому что у меня ощущение, как будто я антенна - у меня пошел сигнал. Пишу, пишу, пишу, а потом раз — что-то дальше непонятно как. Я раньше так думал: вот не пишется дальше, надо сесть, взять себя и заставить - положить лист бумаги или шторы опустить, горячий кофе заварить, писать, писать, но получаются лишь рифмы. То есть как поэт: водка - селедка, любовь - кровь. А надо, чтобы образы возникали. Например: возврати себе храм, возврати себе свет. Этим светом будь свят, этим светом согрет - вот это круче. А когда начинаешь там что-то "вымучивать" из себя - не получается. А теперь я научился - закрываю компьютер или блокнот и просто думаю. А потом бац — и приходит. И в этот момент у меня заготовок вот таких много, штук пять-десять песен, которые я вот так бросил, потому что не идет. Что касается мелодий, мне с ними легче. У меня такое ощущение, что у меня мозг больной. То есть я вот говорю с вами, и я могу это нотами записать. И поэтому для меня главное, чтобы были образы, под которые идет мелодия, музыка рассказал Газманов

Ранее он рассказал, откуда он черпает энергию на активную творческую работу.