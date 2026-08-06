Москва6 авг Вести.Певец, композитор, народный артист России Олег Газманов выразил в интервью ИС "Вести" обеспокоенность качеством современной музыкальной продукции, написанной искусственным интеллектом.

В своем комментарии он указал на такие недостатки, как вторичность композиций и нарушение норм русского языка в текстах. Композитор подчеркнул, что подобные искажения лишают песни смысловой нагрузки, придавая им характер механической, лишенной творческого начала работы

Слушаю современную музыку и мне, с точки зрения профессионала, интересно, вот что сейчас пишут, что популярнее. Меня, например, раздражает, что они не там ударение ставят. Искусственный интеллект не туда ударение ставит. Вот сейчас скажу свое мнение по этому поводу: если ты рвешь фразы, укорачиваешь слова, кромсаешь их и ставишь ударения не в том месте, в поэзии это иногда позволяется, но в угоду образу и мысли. Поэтому вот здесь нужно понимать, где, куда и что надо делать. Я такое выражение придумал про искусственный интеллект — ИИ подкрался незаметно и стало все одинаково: вступления, гитары звучат одинаково, голоса почти одинаковые. Особенно те, кто не понимает ничего в музыке, начинают это делать. Интеллект образы не пишет, а нужны образы рассказал Газманов

Ранее он рассказал, что помимо старых, полюбившихся публике хитов у него есть много новых песен, потому что он не может не писать песни.