Газманов заявил, что в юбилейном туре есть блок песен в честь бойцов СВО Газманов в юбилейном туре подготовил блок песен для бойцов СВО

Москва22 июл Вести.Народный артист России Олег Газманов в интервью ИС "Вести" рассказал, что в юбилейной концертной программе есть блок песен, посвященных бойцам СВО.

Также в репертуаре представлены и лирические песни, и композиции в жанре рок.

К этому туру я готов, у меня уже блоками в концерте отработаны разные линии. Я отдельный блок посвящаю нашим воинам, которые на СВО. Есть большой лирический блок. Есть некоторые песни про любовь, мы с моей женой уже много лет вместе и хочется в ее лице всем женщинам что-то лирическое написать. Я давно этого не делал. Есть еще несколько роковых песен, мы их репетируем. Есть чем удивить людей, даже тех, кто много раз бывал на моих концертах. Думаю, эта программа самая сильная, возможно, за последние десятки лет заявил он

Ожидается, что в рамках юбилейного тура артист даст до 50 концертов.

По словам Газманова, для юбилейного тура подготовлены качественные выступления. Однако, заверил он, никаких сюрпризов на сцене с применением ИИ не будет.

В этом туре я, конечно, сделаю все самое лучшее, что у меня есть. Будут различные новые технологии, но не в большом количестве, потому что все-таки это не мое. ИИ подкрался незаметно, но мы с ним разобрались, он пока в сторонке постоит. Будет творчество, будут интерактивные концерты. Я смотрю по настроению публики, как, в какую сторону менять: больше танцевальные или больше лирические песни. Это зависит от людей, которые приходят на концерты. Так как много молодежи стало приходить в последнее время, то будут все эти трюки поделился артист

Ранее Олег Газманов отметил самоотверженность бойцов СВО. По его словам, военные делают все для того, чтобы Россия жила мирно. И, по мнению певца, каждый артист также должен делать все для победы.