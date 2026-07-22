Олег Газманов об СВО: каждый человек должен делать все для победы РФ Газманов об СВО: каждый человек должен делать все для победы России

Москва22 июл Вести.Бойцы СВО делают все для того, чтобы Россия жила мирно. Каждый артист должен делать все для победы, заявил в интервью ИС "Вести" народный артист РФ Олег Газманов.

Это моя страна, и я, конечно, за наших бойцов, наших воинов, героев, которые сейчас делают все, чтобы мы выжили, чтобы нас не растоптали. И, конечно, поэтому я считаю, что каждый артист и каждый не только артист, а вообще на своем месте каждый мирный человек должен делать все для победы. У нас другого пути просто нет сказал он

На днях Олег Газманов был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Народный артист России 22 июля отмечает 75-летие. В честь юбилея Газманов проведет большой тур в России и в других странах.