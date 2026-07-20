Путин наградил Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Олег Газманов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Москва20 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени певца Олега Газманова. Указ об этом был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Из документа следует, что Газманов получил награду "за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Газманова Олега Михайловича - композитора, артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза) говорится в тексте указа

В июне заслуженный тренер России по художественной гимнастике Наталья Тишина была удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Тренер удостаивается награды за заслуги в области физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.