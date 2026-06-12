Тренер Тишина награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени

Путин наградил тренера Наталью Тишину Тренер Тишина награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени

Москва12 июн Вести.Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Наталья Тишина удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Наградить... медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Тишину Наталью Борисовну – старшего тренера-преподавателя государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В​​​.С. Тишина" говорится в документе

В указе уточняется, что тренер удостаивается награды за заслуги в области физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее президент наградил экс-главу своей канцелярии Андрея Казакова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.