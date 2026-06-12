Экс-глава канцелярии президента награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил орденом экс-главу своей канцелярии Экс-глава канцелярии президента награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"

Москва12 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин наградил экс-главу своей канцелярии Андрея Казакова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

Казаков удостоен награды "за вклад в обеспечение деятельности президента РФ и многолетнюю добросовестную работу".

В пятницу, 12 июня, Владимир Путин освободил Андрея Казакова от занимаемой им должности. Другим указом президент назначил Александра Матвеева руководителем своей канцелярии.