Москва12 июнВести.Президент РФ Владимир Путин наградил экс-главу своей канцелярии Андрея Казакова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
Казаков удостоен награды "за вклад в обеспечение деятельности президента РФ и многолетнюю добросовестную работу".
В пятницу, 12 июня, Владимир Путин освободил Андрея Казакова от занимаемой им должности. Другим указом президент назначил Александра Матвеева руководителем своей канцелярии.