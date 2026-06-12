Москва12 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Матвеева главой своей канцелярии, следует из указа, размещенного на официальном портале правовой информации.

Назначить Матвеева Александра Анатольевича руководителем канцелярии президента Российской Федерации говорится в документе

Другим указом глава государства освободил от должности руководителя канцелярии Андрей Казакова. За вклад в обеспечение деятельности президента РФ и многолетнюю работу Андрей Казаков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.