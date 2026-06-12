Москва12 июнВести.Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Матвеева главой своей канцелярии, следует из указа, размещенного на официальном портале правовой информации.
Назначить Матвеева Александра Анатольевича руководителем канцелярии президента Российской Федерацииговорится в документе
Другим указом глава государства освободил от должности руководителя канцелярии Андрей Казакова. За вклад в обеспечение деятельности президента РФ и многолетнюю работу Андрей Казаков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.