В Волгограде при атаке БПЛА повреждены два дома и загорелось предприятие ТЭК

При атаке БПЛА в Волгограде повреждены два дома В Волгограде при атаке БПЛА повреждены два дома и загорелось предприятие ТЭК

Москва31 июл Вести.В ночь на 31 июля Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников.

Как сообщили в региональной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова, силы ПВО Минобороны отражают удары.

В результате атаки зафиксированы повреждения гражданских объектов: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частное домовладение в Красноармейском районе Волгограда.

Кроме того, на юге города произошли возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса. Еще один пожар зафиксирован в складских помещениях в Дзержинском районе.

Оперативные службы работают на местах, ликвидация возгораний продолжается. Информация о последствиях уточняется.