Москва31 июлВести.В ночь на 31 июля Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников.
Как сообщили в региональной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова, силы ПВО Минобороны отражают удары.
В результате атаки зафиксированы повреждения гражданских объектов: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частное домовладение в Красноармейском районе Волгограда.
Кроме того, на юге города произошли возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса. Еще один пожар зафиксирован в складских помещениях в Дзержинском районе.
Оперативные службы работают на местах, ликвидация возгораний продолжается. Информация о последствиях уточняется.