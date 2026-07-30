Путин наградил Александра Бречалова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Экс-глава Удмуртии Бречалов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" Путин наградил Александра Бречалова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Москва30 июл Вести.Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был оглашен на представлении правительству республики временно исполняющей обязанности главы Удмуртии Ольги Абрамовой.

Награду Бречалову вручил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Орден присуждена Бречалову "за вклад в решении социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу".

Накануне президент России Владимир Путин встретился в Кремле с советником министра сельского хозяйства РФ Ольгой Абрамовой и предложил ей возглавить Удмуртию. Александр Бречалов ранее покинул пост главы республики по собственному желанию.