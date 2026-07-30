Москва30 июл Вести.Недавно покинувший пост главы Удмуртской Республики Александр Бречалов станет руководителем крупного железнодорожного оператора "СГ-Транс", сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, Бречалов продолжительное время рассматривал варианты перехода в бизнес-среду и данное назначение предоставило ему такую возможность.

Компания "СГ-Транс" специализируется на железнодорожных перевозках нефтегазовых и нефтехимических грузов.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий просьбу главы Удмуртии Александра Бречалова о досрочной отставке.