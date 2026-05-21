Москва21 маяВести.Бывший белгородский губернатор Вячеслав Гладков получит должность посла в Абхазии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, назначение Гладкова состоится в ближайшее время.
Рассматривалось несколько вариантов продолжения карьеры бывшего губернатора. Один из них — позиция заместителя министра экономического развития, но этот вариант отпал.
Один из собеседников РБК отметил, что назначения послом хотел бы и сам Гладков.
С 2022 года послом РФ в Абхазии служит кадровый дипломат Максим Шургалин.
Гладков покинул пост губернатора Белгородской области 13 мая, подав в отставку по собственному желанию. Он руководил регионом с ноября 2020 года, а был избран губернатором в сентябре 2021 года.