Москва14 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин наградил бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза орденом Александра Невского. Об этом сообщил заместитель полпреда президента в ЦФО Алексей Еремин на церемонии официального представления временно исполняющего обязанности губернатора Егора Ковальчука в правительстве Брянской области.

Рад сообщить, что президент Российской Федерации отметил деятельность Александра Васильевича [Богомаза] орденом Александра Невского сказал Еремин

13 мая президент принял отставку Богомаза. Врио губернатора Брянской области был назначен Егор Ковальчук, занимавший ранее должность председателя правительства Луганской Народной Республики.

14 мая ЦИК РФ зарегистрировал Богомаза депутатом Госдумы, передав ему вакантный мандат.