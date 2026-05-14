Москва14 мая Вести.Центризбирком РФ на заседании зарегистрировал экс-губернатора Брянской области Александра Богомаза депутатом Госдумы, передав ему вакантный мандат.

Богомаз ушел в отставку с поста губернатора в среду по собственному желанию.

Как заявил член ЦИК Константин Мазуревский, в апреле досрочно были прекращены полномочия депутата от "Единой России" Айрата Фаррахова, и партия предложила ЦИК кандидатуру Богомаза для замещения вакантного мандата.

В четверг ЦИК РФ на своем заседании решил зарегистрировать экс-губернатора депутатом Госдумы, трансляция шла на сайте Центризбиркома.

Ранее Богомаз уже был депутатом Госдумы с 2012 по 2014 год, работал в комитете по науке и наукоемким технологиям, а также в комитете по аграрным вопросам.