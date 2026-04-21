Чемпион UFC Петр Ян получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"

Москва21 апр Вести.Президент России Владимир Путин наградил двукратного чемпиона UFC в легчайшем весе, бойца смешанных единоборств Петра Яна медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Российский боец награжден почетной медалью за заслуги в развитии спорта и физической культуры.

Яна Петра Евгеньевича – мастера спорта России говорится в документе

Уроженец Красноярского края, российский боец Петр Ян завоевал пояс UFC в легчайшем весе в титульном поединке против грузинского спортсмена Мераба Двалишвили. Бой прошел на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе в декабре 2025 года. Таким образом, он вновь стал действующим чемпионом лиги спустя пять лет после первого завоевания титула.

По приезде в Россию Ян заявил, что настаивал на своем выходе в ринг с российским триколором.