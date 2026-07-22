"Меня зовут с туром": Газманов рассказал, где может выступить за рубежом Газманов поделился планами о концертах за рубежом

Москва22 июл Вести.Народный артист России Олег Газманов в интервью ИС "Вести" рассказал о планах на зарубежные выступления. Также певец прокомментировал санкции, введенные против него странами Запада.

На меня наложили санкции, я тоже на них "наложил". Меня принимают и в России, и в Белоруссии. Меня зовут сейчас и в Казахстан, в Узбекистан и в Киргизию тоже с туром. И я, наверное, тоже туда съезжу рассказал Газманов

Ранее артист заявил, что для него важно, что он может ездить с выступлениями в города России.

Большой тур Народного артиста РФ по стране приурочен к его 75-летию. Ранее Газманова поздравил с юбилеем президент России Владимир Путин.