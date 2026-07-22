Москва22 июл Вести.Певец Родион Газманов поздравил своего отца, народного артиста России Олега Газманова с 75-летием. В интервью ИС "Вести" Газманов-младший отметил, что для отца творческая деятельность очень ценна, и пожелал оставаться на гребне волны.

Музыкальное долголетие во многом связано с выступлениями, когда ты выступаешь, чувствуешь любовь зрителя и хочешь писать новые песни, чтобы ими поделиться. Поэтому самое главное, что я могу и хочу пожелать отцу в день его юбилея - не останавливаться. Дорогой папа, я желаю тебе быть всегда на гребне волны. Чтобы твое вдохновение, твои силы для выхода на сцену, твой невероятный мальчишеский задор никогда не заканчивался пожелал он

По словам Газманова-младшего, он считает своего отца потрясающим композитором и артистом.

Он разный. И он великий. У нас не всегда с ним было взаимопонимание, но когда мы на этом на пике общения, то это моменты, которые невозможно чем-либо заменить добавил певец

Народный артист России Олег Газманов 22 июля отмечает 75-летие. В честь юбилея Газманов проведет большой тур в России и в других странах.