Москва22 июл Вести.Исполнительница хита "Матушка-земля", певица Татьяна Куртукова в интервью ИС "Вести" рассказала о совместной работе с Олегом Газмановым.

Для меня было большой честью получить предложение от Олега Михайловича исполнить его песню. Я знаю, что у него не так много дуэтов, он не очень это любит. И он меня этим предложением очень поддержал. И песня ["Озера синие"] сама по себе настолько душевная, и когда ее слышат люди, то буквально со второго припева ее начинают подпевать. Она сразу врезается в сердца и в души поделилась она

По словам Куртуковой, в работе Газманов заряжает всех своей энергией.

Мы все многогранны, интересны. И, конечно же, Олег Михайлович Газманов — это именно про многогранность. Сколько он песен написал, сколько у него друзей, коллег. Олег Михайлович свой везде и всегда, неважно какого возраста люди в зале. Это говорит, в первую очередь, о широте его души, о том, как он заряжает всех своей энергией. И когда я с ним работала, встретилась с тем, как доброжелательно он ко мне относится. У меня о нем самые наилучшие впечатления. Он всегда даст нужный совет. Поэтому для меня это такое знакомство и, не побоюсь этого слова, дружба - награда в моей жизни отметила артистка

Народный артист России Олег Газманов 22 июля отмечает 75-летие. В честь юбилея Газманов проведет большой тур в России и в других странах.