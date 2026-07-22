Певица Зара призналась, что любила песни Газманова с ранних лет Певица Зара призналась, что была поклонницей Газманова с самого детства

Москва22 июл Вести.Заслуженная артистка России Зара призналась в беседе с ИС "Вести", что с раннего детства была поклонницей певца Олега Газманова.

По ее словам, в детские годы она даже не могла представить, что будет дружить и творить вместе с этим певцом.

Я Олега Михайловича знаю очень много лет, и точно я вам даже не могу сказать, какое количество лет. Я его знаю всю жизнь. Я была поклонницей с самого раннего детства. У меня был альбом Олега Михайловича, и где бы я ни находилась, я была в наушниках и пела его песни. Кто думал, что так сложится судьба, что мы будем не просто дружить, но еще и вместе творить отметила Зара

Певица рассказала, что в работе Олег Газманов проявляет требовательность и внимание к мелочам.

Я хочу сказать, что в работе он очень простой, но требовательный. Он старается правильно донести суть песни. Я помню, когда мы работали над песней "Я не могу без тебя жить", мы вот эту фразу "Я не могу без тебя жить", …мы десятки раз, может быть, даже сотни [записывали]… Олег Михайлович к этим мелочам очень внимателен. И, наверное, то, как он отдает себя на сцене, дается это единицам. И я была много раз на его больших концертах, и приходят люди абсолютно всех поколений. Вот он как-то вот нас всех объединил. И совсем юных поклонников, и уже тех, которые с ним уже всю жизнь сказала она

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