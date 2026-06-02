Герзмава заявила, что поддержку Зои Богуславской пронесет через всю жизнь Хибла Герзмава: поддержку Зои Богуславской я пронесу через всю жизнь

Москва2 июн Вести.Народная артистка РФ Хибла Герзмава рассказала, что поддержку писательницы Зои Богуславской пронесет через всю жизнь. Воспоминаниями она поделилась с Андреем Малаховым, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, Зоя Борисовна была гениальным человеком, сильной, мягкой и красивой женщиной.

Она прожила изумительную жизнь … Мне очень приятно было, что я знала ее. Мне очень приятно было общаться с ней. Она была очень внимательным человеком. Она очень любила мои спектакли. Она приходила ко мне на спектакли, на концерты, и это было очень трогательно. Она всегда могла прийти в артистическую, обнять меня, рассказать, как ей это все нравится. И это было видно, как она меня поддерживает. Вот эта ее поддержка, я ее пронесу через всю жизнь сказала Герзмава

Ранее сообщалось, что писательница, искусствовед и вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская скончалась в возрасте 102 лет.