Москва2 июнВести.В Москве в Центре Вознесенского началась церемония прощания со вдовой Андрея Вознесенского Зоей Богуславской. Об этом сообщает ТАСС.
Гражданская панихида проходит в месте, которое является продолжением ее труда по сохранению памяти о поэте.
В этот день вся площадь Центра Вознесенского отведена под проведение гражданской панихидысказано в материале
Богуславская ушла из жизни в возрасте 102 лет. Об этом стало известно 14 мая. Она является заслуженным деятелем культуры, прозаиком и искусствоведом.
В браке с Андреем Вознесенским она прожила 46 лет.