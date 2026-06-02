Москва2 июн Вести.Писательница Зоя Богуславская, ушедшая из жизни в возрасте 102 лет, была примером невероятной человеческой и женской силы. Об этом народный артист СССР Юрий Башмет заявил в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Башмет отметил, что помнит Богуславскую больше с человеческой стороны, чем с профессиональной.

Она умница, добрый человек. И самое главное, как она носилась со своим заболевшим сильно мужем. И, конечно, это пример невероятной какой-то силы человеческой и женской. И продолжала быть такой очаровательной женщиной. Ну, в общем, прожила она, конечно, очень яркую жизнь. И я очень рад, что судьба меня свела с ней сказал Башмет

Ранее народный артист РФ Олег Меньшиков заявил, что Богуславская была всегда открыта любым экспериментам и могла дать фору молодому поколению.