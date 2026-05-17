Москва17 мая Вести.Директор Института музыкальных инициатив Артем Атанесян рассказал, какие песни могут считаться созданными искусственным интеллектом. Его слова приводит ТАСС.

По словам Атанесяна, ИИ-продуктом называют произведение, значительная часть которого написана с помощью ИИ.

Мы в ИМИ после опросов представителей индустрии понимаем под ИИ-продуктом трек, в котором значительная часть музыки создана с помощью ИИ: например, полностью сгенерирован инструментал и/или вокал цитирует собеседника агентство

При этом композиция, в которой присутствует значимый творческий вклад человека и для которой ИИ является только вспомогательным инструментом, может считаться самостоятельной. Это касается песен, в которых искусственный интеллект используется для сведения, мастеринга, сэмплирования или просто вдохновения.