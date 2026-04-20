Москва20 апр Вести.Произведения с применением технологий искусственного интеллекта доминируют на стриминговых платформах. Об этом музыкальный продюсер Игорь Пригожин сообщил в интервью ИС "Вести".

Продюсер при этом отметил, что такие композиции в том числе сделаны руками человека.

Искусственный интеллект доминирует, особенно в стриминговых платформах сказал он

Ранее в Минцифры РФ предложили подвергать искусственный интеллект цензуре, которая ограничит определенные вопросы от пользователей. В частности, на входе и выходе таких систем нужно установить фильтры, способные блокировать нежелательные запросы и ответы, подчеркнули в ведомстве.