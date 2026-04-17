Композитор Рыбников о конкуренции с ИИ: талант человека - это уникальная вещь Народный артист РФ Рыбников рассказал, как композитор может использовать ИИ

Москва17 апр Вести.Никакой искусственный интеллект (ИИ) не сможет сымитировать музыку, написанную человеком. Об этом заявил ИС "Вести" народный артист РФ, композитор, продюсер Алексей Рыбников.

При этом композитор может использовать ИИ как инструмент в своей работе, отметил он.

Основная масса музыки во все века создавалась серой и бездарной. Это было море, океан композиторов, которые создавали музыку, которая сейчас уже забыта, никому не нужна. И были во все времена единицы, человек десять, может быть, двенадцать за 100 лет, которые написали музыку, которую мы слушали, сейчас слушаем и будем слушать в будущем. Поэтому вот гении человеческие, талант человеческий - это уникальная вещь сказал Рыбников

ИИ как инструмент может выражать душу композитора, считает он.

Если он [ИИ] исполнитель, то он будет выражать душу композитора. А самого у него не должно быть души вообще, это страшновато отметил Рыбников

Ранее в Минцифры предложили подвергать искусственный интеллект цензуре.