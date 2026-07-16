Безруков заявил, что ИИ не сможет заменить творчество сценаристов

Безруков усомнился, что ИИ сможет заменить творчество сценариста Безруков заявил, что ИИ не сможет заменить творчество сценаристов

Москва16 июл Вести.Искусственный интеллект не сможет заменить творчество сценариста. Такое мнение ИС "Вести" озвучил народный артист России, руководитель творческой актерской мастерской ВГИК Сергей Безруков.

Он добавил, что ИИ сможет выполнять роль ассистента для людей, пишущих сценарий.

Никогда искусственный интеллект не заменит творчество сценариста. Помочь сценаристу возможно, но все равно заменить сценариста до конца невозможно, равно как режиссера, равно как и актера тоже рассказал Безруков

Ранее режиссер, продюсер, основатель Фонда социального кино Михаил Комлев высказался по поводу ИИ-актеров в современном кино. По его мнению, они не смогут вытеснить из кинематографа реальных людей.