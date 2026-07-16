Режиссер Комлев рассказал о статусе ИИ-актеров в современном кинематографе Режиссер Комлев: ИИ-актеры не могут передавать живые чувства реальных людей

Москва16 июл Вести.Виртуальные актеры, полностью созданные искусственным интеллектом, не смогут вытеснить из кинематографа реальных людей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил российский режиссер, продюсер, основатель Фонда социального кино Михаил Комлев.

По его мнению, к ИИ-актерам стоит относится как к новой технологии, которую можно использовать при создании фильмов.

Но это не значит, что профессиональные актеры исчезнут. Настоящие актеры все-таки передают эмоцию, они передают живое чувство, у них есть душа, и человек, когда смотрит данную картину, он им верит. И вот этого, конечно же, искусственный интеллект на сегодняшний день еще делать не может объяснил Комлев

Ранее сообщалось, что первая в мире цифровая актриса Тилли Норвуд получила главную роль в полнометражном фильме. ИИ-актриса будет задействована в проекте комедийной драмы, в котором совместно будет работать с традиционными специалистами кино и телевидения.