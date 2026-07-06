Первая в мире ИИ-актриса исполнит главную роль в полнометражном фильме Variety: первой в мире ИИ-актрисе досталась главная роль в полнометражном фильме

Москва6 июл Вести.Первая в мире ИИ-актриса Тилли Норвуд получила главную роль в полнометражном фильме, сообщает портал Variety.

Норвуд была создана в 2025 году студией компьютерной генерации изображений Xicoia, подразделением Particle6, которое занимается искусственным интеллектом​​​. В том же году запустили соцсети ИИ-актрисы. Тилли Норвуд уже успела появиться в сгенерированном с помощью нейросетей скетче AI Commissioner, а также в серии рекламных роликов.

Как отметили журналисты, Норвуд в конце 2025 года вызвала "гневный ажиотаж в Голливуде и в киноиндустрии в целом".

ИИ-актриса Тилли Норвуд … собирается сыграть главную роль в своем первом полнометражном фильме следует из сообщения

ИИ-актриса будет задействована в проекте комедийной драмы, который задуман как гибридный: в нем бок о бок будут работать традиционные специалисты кино и телевидения, среди которых режиссеры, сценаристы и монтажеры, и специалисты по ИИ.

Сейчас проект полнометражной картины находится на ранней стадии разработки, отмечается в материале.