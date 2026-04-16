"ИИ или умри": глава МВФ Георгиева о своем любимом лозунге Глава МВФ рассказала, что является сторонницей лозунга "ИИ или умри"

Москва16 апр Вести.Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что позитивно оценивает внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в мировой экономике. По ее словам, она является сторонницей лозунга "ИИ или умри".

Заявление было сделано на конференции в ходе весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Недавно у меня была встреча с моим собственным персоналом, и я начала с того, что сказала им: "ИИ или умри". Это так важно, чтобы мы не упустили эту возможность, осознали риски и хорошо ими управляли сказала она

Георгиева подчеркнула, что технологии меняют стиль жизни и работы людей, а ИИ является "самой большой преобразующей силой".