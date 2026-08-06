Москва6 авг Вести.



Певец, композитор, народный артист России Олег Газманов рассказал в интервью ИС "Вести" о развитии проекта "Родники".

Мы не воспитываем звезд. Но зато мы делаем массовое творческое движение по всей стране. Пожалуйста, у нас любой может участвовать. У нас в год приходит по 2-3 тысячи песен. Мы это не успеваем обрабатывать. И из них появляются шедевры. Более того, происходят коллаборации. То есть кто-то из Казани, кто-то из Питера, Дальнего Востока. На этой платформе соединяются, и вместе делают песни: кто-то поэт, кто-то композитор, аранжировщик. Вот я считаю, что это вот перспектива именно вот за таким движением