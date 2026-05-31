Москва31 мая Вести.Участники национального проекта патриотической песни "Родники. Дети" продолжают творческий путь на телевидении, отметил ИС "Вести" народный артист Олег Газманов.

31 мая в Томске определили победителя третьего сезона конкурса из 25 финалистов. Гран-при завоевала София Фадеева из Татарстана с народной еврейской песней "Хава нагила".

Наша задача — сделать так, чтобы эта детскость перешла к нам во взрослый фестиваль, и чтобы мы подхватили этот творческий детский посыл . И нам это удается. Не выпускники, а те, кто прошел через движение "Газманов-Родники", они сейчас рвут все телевизионные конкурсы — это и Кирилл Тепляков, и Анастасия Иванова, и многие-многие, которые проходят через этот конкурс