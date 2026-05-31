Москва31 мая Вести.Губернатор Томской области Владимир Мазур в интервью ИС "Вести" выразил надежду, что национальный проект патриотической песни "Родники. Дети" станет традиционным в регионе.

В Томске назвали имена победителей третьего сезона конкурса. В этом году оргкомитет принял около 2000 заявок.

Каждый ребенок талантлив. Нужно предоставить им возможность, и мы стараемся это делать…Думаю, что это станет доброй традицией, мы будем всегда готовиться к конкурсу, ждать. Тем более, что идея этого конкурса родилась в Томске рассказал Владимир Мазур

На финальном концерте выступили 25 человек. Победителей выбрали в трех номинациях, в разных возрастных категориях. Их оценивало звездное жюри. Гран-при конкурса завоевала София Фадеева из Татарстана с народной еврейской песней "Хава нагила".