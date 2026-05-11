Москва11 мая Вести.В арабском мире достиг исторического максимума интерес к русской песне "Калинка" после того, как девятилетняя девочка с русскими корнями исполнила ее на телешоу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на анализ поисковой статистики.

В апреле девятилетняя Эмилия исполнила песню "Калинка" на шоу The Voice Kids: Ahla Sawt. Мать юной певицы – русская, а отец – иорданец. После исполнения "Калинка" стала хитом в соцсетях.

Агентство пишет, что активный рост количества поисковых запросов по слову "Калинка" наблюдается с 29 апреля. К 6 мая показатель достиг максимума за весь период сбора данных, то есть с 2004 года, сказано в материале. По информации журналистов, за неделю количество запросов увеличилось на 1579%.

В материале также уточняется, что чаще всего информацию о песне "Калинка" ищут жители Иордании, Сирии, Египта, Саудовской Аравии и Ливии. Активнее всего песню искали в соцсети TikTok.

"Калинка" – русская песня, написанная Иваном Ларионовым.