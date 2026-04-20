В песне "Я люблю Мухаммеда" разглядели разжигание вражды СПЧ: песня "Я люблю Мухаммеда" уничтожает государствообразующую составляющую

Москва20 апр Вести.Песня "Я люблю Мухаммеда" в исполнении Айрен Коль (Ирины Николаевой) разжигает межконфессиональную вражду. Такое мнение высказала член президентского Совета по правам человека Ирина Боровова.

По словам правозащитницы, вышеназванная композиция "дискредитирует автора и уничтожает нашу государствообразующую составляющую", пишет РБК.

Если вдуматься в слова, которые трактуются в ее песне, очень ярко усматривается в тексте припева этой песни разжигание межконфессиональной вражды заявила Боровова на круглом столе в Общественной палате

В ходе диалога член СПЧ предложила участникам мероприятия поставить властям задачу "отработать системность подходов, чтобы такого рода деструктивный контент не попадал в правовое поле и СМИ".