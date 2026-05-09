Москва9 мая Вести.Управление Национальной полиции Украины по Киевской области ищет людей, которые исполнили песню "Матушка" российской певицы Татьяны Куртуковой. Об этом сообщили украинские СМИ.

По информации журналистов, в ночь на 9 мая в социальных сетях распространилось видео, на котором компания людей поет эту песню. Пользователи, как утверждается, возмутились тем, что неизвестные слушали российскую музыку на фоне конфликта России и Украины.

Отмечается, что полиция начала проверку по данному факту. Кроме того, пишут СМИ, полицейские проведут мероприятия по выявлению исполнителей песни.