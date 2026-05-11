Москва11 мая Вести.Хакеры взломали порядка 300 систем видеонаблюдения в торговых центрах и магазинах на Украине, в результате чего 9 и 10 мая посетители с раннего утра могли слушать Государственный гимн РФ и песню "День Победы". Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей хакерской группы "Тихий омут".

В общей сложности хакеры получили доступ к 300 устройствам видеонаблюдения в семи ТЦ, а также в 24 магазинах. Так, в течение нескольких дней, в том числе 9 и 10 мая, с раннего утра для посетителей играл гимн России, песня "День Победы" в исполнении советского и российского певца Льва Лещенко. Помимо этого, звучали еще около 150 патриотических композиций.

В День Победы жители Киева несли цветы к Вечному огню в столичном парке Славы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Как писали местные СМИ, некоторые киевляне приходят с портретами родственников – участников войны. На месте дежурила патрульная полиция. Кроме того, к Мемориалу Славы несли цветы и жители Харькова.