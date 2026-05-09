Украинцы массово искали в Google информацию о параде в Москве

Парад Победы в Москве стал самым популярным поисковым запросом на Украине Украинцы массово искали в Google информацию о параде в Москве

Москва9 мая Вести.Парад Победы в Москве 9 мая стал самым популярным запросом в украинском сегменте Google, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные сервиса Google Trends.

Уточняется, что пользователи с утра массово искали информацию о параде Великой Победы, а также поздравления с 9 Мая. Отмечается, что большинство подобных запросов вводились на русском языке.

В 2023 году глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому празднование Дня Победы было перенесено на 8 мая под названием Дня памяти и победы над нацизмом. 9 Мая на Украине стало Днем Европы.

Ранее президент России Владимир Путин выступил на параде Победы в Москве. В частности, он подчеркнул, что гитлеровцы планировали устроить геноцид всего многонационального советского народа.