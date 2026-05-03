"Калинка моя": в арабских соцсетях стала трендом русская песня Арабские пользователи соцсетей снимают тысячи видео под русскую "Калинку"

Москва3 мая Вести.Русская песня "Калинка" стала настоящим хитом среди пользователей соцсетей из арабских стран. Число видеороликов, которые юзеры снимают под эту композицию, уже исчисляется тысячами.

Все началось с выступления девятилетней девочки по имени Эмилия на арабском шоу "Голос". Юная артистка исполнила известную русскую песню на двух языках.

Оригинальный ролик с ее номером собрал в TikTok более 7 млн просмотров. Песня настолько пришлась по душе арабской аудитории, что они превратили ее в тренд.

"Калинка" - русская песня, написанная композитором Иваном Ларионовым в народном стиле. Иногда ошибочно считается народной песней.