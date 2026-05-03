Москва3 маяВести.Русская песня "Калинка" стала настоящим хитом среди пользователей соцсетей из арабских стран. Число видеороликов, которые юзеры снимают под эту композицию, уже исчисляется тысячами.
Все началось с выступления девятилетней девочки по имени Эмилия на арабском шоу "Голос". Юная артистка исполнила известную русскую песню на двух языках.
Оригинальный ролик с ее номером собрал в TikTok более 7 млн просмотров. Песня настолько пришлась по душе арабской аудитории, что они превратили ее в тренд.
"Калинка" - русская песня, написанная композитором Иваном Ларионовым в народном стиле. Иногда ошибочно считается народной песней.