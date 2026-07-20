Юная россиянка станцевала с Шакирой на финале ЧМ-2026 Россиянка Есения Михеева станцевала с Шакирой в финале ЧМ-2026

Москва20 июл Вести.Десятилетняя Есения Михеева, профессиональная танцовщица из России, вышла на сцену вместе с певицей Шакирой во время шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Девочка выступила с Шакирой в перерыве финального матча ЧМ-2026. Есения Михеева привлекла внимание артистки после участия в онлайн-конкурсе, где исполнила танец в футболке сборной Бразилии. После этого певица пригласила юную танцовщицу присоединиться к ее выступлению на шоу в рамках чемпионата.

Есения родилась в Москве и занимается танцами на профессиональном уровне. Ее родители являются хореографами. Сейчас семья Михеевых живет в США. Когда девочке было семь лет, она участвовала в популярном американском телешоу America's Got Talent и смогла пройти до полуфинала.

Ранее ФИФА сообщила, что чемпионат мира по футболу 2026 года установил рекорд посещаемости.