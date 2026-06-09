Мигрант во время рейда в Москве начал петь хит "Матушка-земля" Во время рейда по выявлению нелегалов мигранты начали петь русские песни

Москва9 июн Вести.Более 1200 человек были проверены в ходе рейда на юго-востоке Москвы, сообщил ИС "Вести" сотрудник военно-следственного управления СК России по Москве Дмитрий Зотов. В ходе проверки некоторые мигранты начали исполнять известные русские песни, чтобы доказать свое знание русского языка.

Один из мигрантов исполнил пару строк из хита Татьяны Куртуковой "Матушка-земля": "Матушка- земля, ты моя березонька". Еще один иностранец также в своем стиле спел отрывки песен Елены Ваенги и Дианы Гурцкой: "Снова стою одна, снова курю, мама, снова, а вокруг тишина", "Ты знаешь, мама, он, ты такой. Вот ты такой".

Операцию по выявлению нарушителей миграционного режима, а также лиц, не вставших на воинский учет, проводили совместно сотрудники военного-следственного управления СКР по Москве, полицейские ЮВАО и бойцы Росгвардии.

Проверено более 1200 лиц. Среди них выявлено 12 лиц, не вставших на воинский учет, которые препровождены в военный комиссариат города Москвы. Также выявлено более 50 лиц иностранных граждан с признаками административных правонарушений сообщил Зотов

Ранее рейд по выявлению нелегалов был проведен в Краснодарском крае. В ходе проверок было проверено более 70 человек, среди которых выявлены 7 натурализованных граждан, не вставших на воинский учет.

Во вторник, 9 июня, депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который предлагает передать МВД России полномочия по утверждению перечня профессий для трудовых мигрантов.