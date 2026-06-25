Эмин Агаларов назвал микродраму своеобразным бустером для собственной музыки Эмин Агаларов: микродрама может стать бустером для моих песен

Москва25 июн Вести.Микродрамы и сериалы могут стать своеобразным бустером для собственной музыки. Об этом ИС "Вести" рассказал певец и предприниматель Эмин Агаларов.

Песня "Камин", выпущенная им в 2020 году совместно с исполнителем Jony, стала частью микродрамы и получила мировую известность. По словам певца, он относится к такому формату с большим восхищением.

То есть музыка ради музыки, а если она залетит и подойдет, как у меня уже было, к какому-то сериалу, например, и песня станет большим хитом, или к какому-то ИИ-проекту, то буду только рад, это такой бустер для моей музыки пояснил Агаларов

При этом артист добавил, что создавать музыку специально для микродрам не планирует.

Ранее актер театра и кино Антон Шурцов рассказал об оценках и требованиях к микродрамам.